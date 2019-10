Positive Resonanz : 800 Besucher bei „Langer Nacht der Industrie“

Saarbrücken Die „Lange Nacht der Industrie“ lockte in diesem Jahr 800 Besucher an. 16 saarländische Firmen öffneten in der Nacht zum Freitag ihre Pforten, um potenzielle Nachwuchskräfte und Facharbeiter von ihrem Betrieb zu überzeugen.