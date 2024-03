Ford Saarlouis Zukunft von Ford-Gelände in Saarlouis: CDU mit neuem Vorstoß

Zugleich beansprucht der Minister für sich, „immer in fortschreitenden Prozessen, so weit es Ansiedlungsprozesse nicht gefährdet, Gemeindeverwaltungen, insbesondere die Oberbürgermeister, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, einzubinden. Es ist uns bisher gelungen, das immer in einem guten Einvernehmen hinzubekommen “, bilanziert Barke. Die Ausgangssituationen bei der Planung der Flächen auf dem Lisdorfer Berg sowie bei Ford seien völlig unterschiedlich. „Der Lisdorfer Berg ist eine Entwicklung auf der grünen Wiese. Dort ist die Gemeinde in ihrer Planungshoheit für die Ausweisung in besonderer Weise gefordert. Auf dem Röderberg dagegen handelt es sich um ein Gelände im Eigentum von Ford. Zu dieser Fläche gibt es einen Vertrag mit dem Land, dass wir nach dem Auslaufen der Ford-Produktion dieses Gelände erwerben können. Dort gibt es schon Baurecht.“ Er werde bei den dortigen Ansiedlungsprojekten in allen fortgeschrittenen Stadien auch die Verantwortlichen einbinden bis hin zu den Bauverwaltungen.