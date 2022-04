Zukunft des Saarlandes : An der Saar vollzieht sich gerade ein großer Wechsel – nicht nur in der Politik

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Meinung Früher galt im Saarland: Geh in den Bergbau oder „uff die Hütt“, dann kannst Du Dein ganzes Berufsleben dort bleiben. Die Zeiten sind vorbei. An der Saar vollzieht sich gerade ein großer Wechsel, nicht nur in der Politik.