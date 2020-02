Reaktion auf Abmahnung : Vlexx verteidigt sich gegen Kritik der Landesregierung

Saarbrücken/Mainz Die Zugausfälle seien einem „unerwartet hohen Krankenstand“ und dem Sturmtief „Sabine“ geschuldet, sagt das Unternehmen.

Nach der Ankündigung des saarländischen Verkehrsministeriums, Vlexx wegen wiederholter Zugausfälle abzumahnen, hat sich das private Bahnunternehmen gegen Kritik verteidigt. „Die Ausfälle am vergangenen Wochenende sind auf einen unerwartet hohen Krankenstand von 20 Prozent zurückzuführen“, erklärte das Unternehmen mit Sitz in Mainz am Donnerstag und sprach von einer „Ausnahmesituation“. Die Krankenquote gehe inzwischen zurück. Trotzdem könne es noch zu einzelnen Ausfällen kommen. Auch das vom Sturmtief „Sabine“ verursachte Unwetter habe seinen Teil zu den Ausfällen beigetragen, erklärte Vlexx.

Das Unternehmen Vlexx bedient Strecken in den Regionen Rheinhessen, Nahe, Westpfalz, dem Saarland und in der Metropolregion Rhein-Main. Zugausfälle in der Vergangenheit begründete das Mainzer Unternehmen mit fehlendem Personal. Dem werde entgegengewirkt: 20 Mitarbeiter würden aktuell zu Triebfahrzeugführern ausgebildet. Die mehrmonatige Qualifizierung werde voraussichtlich im Oktober beendet. Weitere Kurse für künftige Lokführer seien noch in diesem Jahr geplant.