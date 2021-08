Zugausfälle schon ab Mittwoch : Diese Folgen hat der Bahnstreik für das Saarland

Zahlreiche Fern- und Nahzüge in Deutschland fallen wegen eines Streiks der Gewerkschaft GdL am Mittwoch und Donnerstrag wohl aus. Foto: dpa Foto: dpa/Carsten Koall

Saarbrücken Die Gewerkschaft der Lokführer (GdL) will am Mittwoch und Donnerstag große Teile des deutschen Zugnetzes lahmlegen. Davon betroffen ist auch im Saarland der Fern- und Regionalverkehr.

Berufspendler und Reisende müssen sich am Mittwoch und Donnerstag auf massive Behinderungen im Bahnverkehr einstellen. Auswirkungen werden auch noch am Freitag zu spüren sein. Dies betrifft auch den Fern- und Nahverkehr ab Saarbrücken. So ist zu erwarten, dass Hochgeschwindigkeitszüge nach Mannheim und Frankfurt ausfallen, aber auch Regionalbahnen in diese Richtung. Der Grund: Die Lokführergewerkschaft GdL lässt die Muskeln spielen und will mit einem zunächst auf zwei Tage befristeten Streik Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen. Da sie insbesondere in mehreren Ballungszentren Deutschlands gut vertreten ist, dürfte auch der Großraum Frankfurt und Mannheim massiv betroffen sein, wo zahlreiche ICE-Züge halten. Ob und inwieweit die Deutsche Bahn einen Notfahrplan fährt, war zunächst nicht zu erfahren.