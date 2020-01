Saarbrücken Möglicherweise springt die Deutsche Bahn ein, damit die Züge auf den eigentlich von Vlexx betriebenen Strecken wieder fahrplanmäßig rollen.

Als Grund für Ausfälle gibt Vlexx, die über die Muttergesellschaft Netinera zur italienischen Staatsbahn gehört, aber nicht nur Personalprobleme an, sondern auch Produktions- und Lieferschwierigkeiten bei neuen Zügen vom kanadischen Zug- und Flugzeughersteller Bombardier. Vlexx musste in der Zwischenzeit vom Land 20 Züge mieten. Die Deutsche Bahn hatte diese vom Land geförderten Bahnen bis dahin genutzt. Sie gingen im Dezember wieder in den Besitz des Saarlandes über. Problem dabei: Jedes Modell fährt sich anders. Lokführer müssen also erst einmal auf den neuen Zügen geschult werden. Das verstärkt laut Vlexx die ohnehin knappe Personallage.