Bauernverband Saar zieht Bilanz Bauern beklagen sinkende Erträge und steigende Kosten

Die wegen des schlechten Herbstwetters brachliegenden Ackerflächen „konnten im Frühjahr nicht mehr mit Sommergerste und -weizen bepflanzt werden“, so der Verbandschef. Grund: „Es gab kein Saatgut mehr.“ Obwohl die Landwirte versucht hätten, noch Mais und Gras auf diesen Feldern auszusäen, „sind viele Flächen wegen des schlechten Wetters leer geblieben“. Die regenreichen und sonnenarmen Monate in der ersten Jahreshälfte hätten zudem zur Folge gehabt, dass beim Getreide „die Erntemenge geringer ausgefallen ist. Die Körner konnten sich nicht voll ausbilden, und es fehlt an nahrhaften Inhaltsstoffen.“ Zudem hätten die nassen Böden verhindert, dass ausreichend Pflanzenschutz-Mittel ausgetragen werden konnten, so dass sich auf vielen Feldern das Unkraut breitmachte.