Saar-Industrie muss Vorrang haben ZF, Wolfspeed, SVolt: Jetzt ist die gesamte Bevölkerung im Saarland gefragt

Das Saarland braucht jetzt dringend ein klares Bekenntnis möglichst der gesamten Bevölkerung zum Vorrang der Industrie und deren Weiterentwicklung in der Region. Sonst gehen an der Saar über kurz oder lang die Lichter aus, verlieren zehntausende Menschen ihre Arbeit und junge Familien ihre Lebensperspektive in diesem Bundesland. Die Industrie muss auch in den kommenden Jahren die tragende Säule der Saar-Wirtschaft für Wachstum, Wohlstand und Arbeitsplätze bleiben.