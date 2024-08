ZF Friedrichshafen plant umfassende Umstrukturierungen ZF-Werk Saarbrücken mit neuen Aufträgen – dennoch droht Stellenabbau

Das ZF-Werk in Saarbrücken bekommt neue Aufträge aus dem Bereich der Elektromobilität. Das haben Vertreter des Automobilzulieferers am Donnerstag in einer Betriebsversammlung den Beschäftigten des Werkes mitgeteilt. Und danach der Presse: „ZF hat mit der Arbeitnehmerseite die Ansiedelung von weiteren E-Produkten verhandeln können“, heißt es da. Demnach sollen in dem Werk an der Goldenen Bremm in den kommenden Jahren zwei weitere elektrische Antriebssysteme entstehen, eines ist dort bereits in Produktion, dennoch liegt der Schwerpunkt noch auf Getrieben für Verbrenner oder Hybridfahrzeugen.