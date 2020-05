Kommentar : Voll im Sog der Krisen

Die Autoindustrie steckt in ihrer größten Krise. Sie hat sich nach und nach aufgebaut: Brexit-Turbulenzen, Streit zwischen China und den USA, immer schärfere Klimaschutzauflagen und ein dadurch ausgelöster technologischer Umbruch – und jetzt die Corona-Pandemie.

Auch der Autozulieferer ZF entkommt dem Krisen-Sog nicht und folgt mit seinen Personalkahlschlags-Plänen anderen in der Branche, wie zum Beispiel Daimler, Audi oder Continental. Noch ist aber bei ZF nichts entschieden. Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern stehen erst bevor. Die Horrorzahlen zum Jobabbau werden vermutlich abgemildert. Und wie groß er am Ende auch ausfällt, er wird hoffentlich ohne betriebsbedingte Kündigungen abgehen. Die Stellenplanung für Saarbrücken dürfte stark davon abhängen, inwieweit die Kunden an ihren Milliardenaufträgen für Getriebe festhalten.