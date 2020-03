ZF stoppt Produktion in Saarbrücken komplett, Bosch in Homburg teilweise

Saarbrücken/Homburg Beide Konzerne wollen damit die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus für die Mitarbeiter reduzieren und reagieren auf den Nachfragerückgang aus der Autoindustrie. Insgesamt 30 000 Mitarbeiter in der saarländischen Automobilbranche könnten von Kurzarbeit betroffen sein.

Der Automobilzulieferer ZF wird seine Produktion am Standort Saarbrücken ab kommenden Montag vollständig einstellen. „Diese Unterbrechung wird vorerst zwei Wochen dauern“, erklärte Alexander Wortberg, Standortleiter in Saarbrücken am Freitag. Eine Vereinbarung zwischen Unternehmen und Betriebsrat erlaube, „weite Teile von Produktion und Verwaltung ruhen zu lassen und dabei die Einkommen der Mitarbeiter weitgehend abzusichern“. Mit der Maßnahme will der Konzern seine „Mitarbeiter vor dem Coronavirus schützen und auf Produktionsstopps von Kunden reagieren“.