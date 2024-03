ZF ZF stellt Standorte auf Personalabbau ein

Strategisch sei bereits klar, wohin ZF steuert. Die Elektromobilität beherrsche alles. „Dafür werden unsere Standorte Saarbrücken und Schweinfurt gerade fit gemacht.“ Elektromobilität verbreite sich weltweit mit verschiedenen Geschwindigkeiten und technischen Ansätzen. „Darauf stellen wir uns in unseren globalen Produktions-Netzwerken ein. Wir organisieren unsere Werke so, dass wir dort ohne große Rüstzeiten sowohl konventionelle als auch elektrifizierte Antriebe fertigen können. Das gilt für Saarbrücken, unser Stammwerk für Pkw-Automatik-Getriebe, genauso wie für unser Werk Gray Court in South Carolina in den USA. Dort schaffen wir mit einer Investition von 500 Millionen US-Dollar gerade die Voraussetzung für die Produktion der neuesten Generation des erfolgreichen Acht-Gang-Automatik-Getriebes, das auch für Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge geeignet ist.“ Auf diese Weise könne man die Kunden in Nordamerika direkt bedienen. „Und wir sind nicht auf lange Transportwege angewiesen“, betont Konzernchef Klein. Das gleiche Prinzip gelte für den Bereich leichter Nutzfahrzeuge. „Vor Kurzem hat in South Carolina die erste Serienproduktion des Power-Line-Getriebes in Nordamerika begonnen.“ Weltweit sei eindeutig ein Wachstum der Antriebsarten für elektrische Fahrzeuge zu erkennen, besonders in den USA und in China. „Zudem sehen wir auch eine stärkere Nachfrage nach Plug-In-Hybriden. Auch in diesem Bereich weisen vor allem China und die USA hohe Zuwachsraten auf.“