Zukunftskonzept steht : ZF will Saarbrücken zum „Leitstandort“ für elektrische Antriebssysteme machen – Land gibt viel Geld

Das ZF-Werk in Saarbrücken (Archivbild) Foto: ZF/ZF/ D'angiolillo

Saarbrücken 9000 Mitarbeiter hat das ZF-Werk in Saarbrücken. Sie sollen in Zukunft Teile für Elektroautos bauen. Auch mithilfe von Steuergeldern in dreistelliger Millionenhöhe. Das teilte das Werk am Montag mit. Alle Infos.

Der ZF sei im Saarland eine „strategische Weichenstellung mit Beispielcharakter“ für sein Werk in Saarbrücken gelungen: Das Unternehmen habe gemeinsam mit seinen Mitarbeitern und der saarländischen Landesregierung „ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Zukunftssicherung geschnürt mit dem Ziel, rein elektrische Antriebssysteme im Saarland wettbewerbsfähig anzusiedeln“.

Transferpaket für ZF Saarbrücken besteht aus drei Bausteinen

Am ZF-Standort Saarbrücken arbeiten derzeit rund 9000 Beschäftigte in „einem der weltweit größten Werke des Konzerns“, wie es einer Mitteilung heißt und wie Vorstandsmitglied Stephan von Schuckmann, Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) sowie Betriebsratsvorsitzender Mario Kläs auf einer Pressekonferenz am Montagvormittag in Saarbrücken mitteilten. Im Jahr 2021 hat ZF mit weltweit rund 157 500 Mitarbeitern einen Umsatz von 38,3 Milliarden Euro erzielt. Das Unternehmen ist an 188 Produktionsstandorten in 31 Ländern vertreten.

Das Transferpaket für das Werk in Saarbrücken sei aus drei Bausteinen zusammengesetzt:

hohe Investitionen des Konzerns

Beiträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einen Zukunftsfonds

sowie die aktive Unterstützung seitens der saarländischen Landesregierung durch Fördermaßnahmen.

Foto: BeckerBredel/IGM Schmidt/bub 34 Bilder Warnstreik bei Casar in Kirkel-Limbach und ZF in Saarbrücken

Saarland unterstützt ZF Saarbrücken mit dreistelliger Millionenbeitrag

ZF selbst sieht dazu Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe vor. Außerdem beteilige sich die Belegschaft des Standorts Saarbrücken über den standorteigenen Zukunftsfonds an dem Wandel. Dieser Zukunftsfonds speise sich aus einer zweistufigen Senkung der Entgeltlinie am Standort über alle Hierarchieebenen hinweg und wird zweckgebunden für die Investition in die Ansiedlung neuer Technologien genutzt.

Dazu habe die saarländische Landesregierung bekräftigt, die Transformation des Standorts Saarbrücken durch gezielte Fördermaßnahmen aktiv zu unterstützen. Das Land will einen dreistelligen Millionenbetrag aus verschiedenen Töpfen beisteuern, wie Ministerpräsidentin Anke Rehlinger auf der Pressekonferenz erklärte. Dazu gehört auch Geld aus dem geplanten Transformationsfonds. Man habe eine Standortfrage für Saarbrücken entschieden, sagte Rehlinger. „Zukunft wird im Saarland gemacht.“

Die Ministerpräsidentin erklärte weiter: „Unternehmen, Beschäftigte und Landesregierung machen sich gemeinsam auf den Weg in die automobile Zukunft. Der saarländische Weg, den wir gemeinsam am Standort Saarbrücken gehen, ist ein leuchtendes Beispiel, wie Strukturwandel aktiv gestaltet werden kann, wenn Unternehmen nach vorne denken und handlungsfähige Partner haben. Einer der größten Industriearbeitgeber des Saarlandes sichert mit dem heutigen Tage seinen Standort hier und damit tausende Arbeitsplätze. Es ist ein in diesen Zeiten sehr wichtiges Signal der Zuversicht.“ Mit diesem Dreischritt aus zielgerichteten Investitionen, Mitarbeiterbeiträgen und Wirtschaftsförderung im Saarland sei „ein Meilenstein der Transformation des Unternehmens hin zur E-Mobilität gelungen“, wie in der Pressemitteilung steht.

Lesen Sie auch Einstieg in Elektromobilität : ZF Saarbrücken steht vor großen Veränderungen – mit Folgen für Mitarbeiter

„Next Generation Mobility“

Der Konzern nennt seine Strategie „Next Generation Mobility“, darin habe sich die ZF darauf festgelegt, „zukunftsfähige Technologien für die Mobilität von morgen zu entwickeln und zu produzieren“. Bereits jetzt sei die Transformation in Gange, schreibt das Unternehmen. „Mit dem erfolgreichen Serienanlauf des neuen 8-Gang-Automatgetriebes, der letzten Hybridisierungsstufe vor dem reinen E-Antrieb, ist das Werk aufgrund der hohen Nachfrage mittelfristig bereits gut ausgelastet.“

Parallel dazu werde die ZF nun gezielt die Produktion von Antriebstechnik für reine E-Fahrzeuge vorbereiten. „Schon 2023 werden dazu neue Fertigungslinien installiert, die 2024 die Serienproduktion aufnehmen. Das Werk mit seiner jahrelangen Erfahrung in der Produktion teilelektrifizierter Antriebe geht damit den konsequenten nächsten Schritt in Richtung E-Mobilität.“

„Erfolgreiche Transformation“

„Das Beispiel Saarbrücken zeigt, wie erfolgreich Transformation im Schulterschluss zwischen Unternehmen, Mitarbeitern und Landespolitik orchestriert werden kann“, sagt Stephan von Schuckmann, Mitglied des ZF-Vorstands und verantwortlich für E-Mobilität. „Nur so werden wir die Veränderungen in der Wertschöpfung und Beschäftigung aktiv gestalten und unsere Standorte zukunftssicher aufstellen können.“

Die Vereinbarung stärke „Saarbrücken nachhaltig in seiner neuen Rolle als Leitstandort für elektrische Antriebssysteme. Von hier aus wird künftig die Verantwortung für die weltweite Industrialisierung von elektrischen Antriebssystemen wahrgenommen – eine zentrale Aufgabe, um den aktuell hohen Auftragsbestand im Hochvoltgeschäft erfolgreich international zu fertigen“, schreibt die ZF.

Betriebsrat zufrieden