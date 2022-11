Rehlinger sieht ZF Saarbrücken gesichert : Saarbrücker ZF wird zum „Leitstandort“ für E-Antriebssysteme

ZF-Vorstand Stephan von Schuckmann, Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, der ZF-BetriebsratsvorsitzendeMario Kläs sowie Wirtschaftsminister Jürgen Barke (v.l.) gestern bei der Vorstellung der Pläne für den Saarbrücker ZF-Standort. Foto: Oliver Dietze/dpa

Saarbrücken Gute Nachrichten für das Saarland: Das Saarbrücker ZF-Werk soll zum neuen „Leitstandort für elektrische Antriebssysteme“ ausgebaut werden. Dazu wollen die ZF und die Landesregierung jeweils Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe stemmen.

Das Saarbrücker ZF-Werk, mit rund 9000 Beschäftigten größter Industrie-Arbeitgeber im Saarland, wird zum neuen „Leitstandort für elektrische Antriebssysteme“ des Friedrichshafener Getriebe- und Technologiekonzerns. Schon 2023 sollen in Saarbrücken neue Fertigungslinien für die Produktion sogenannter E-Achsen und damit den Antrieb von Elektroautos auf den Weg gebracht werden. Das haben ZF-Vorstand Stephan von Schuckmann und die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) am Montag in einer Pressekonferenz mitgeteilt.

ZF und SPD-Landesregierung jeweils in dreistelliger Millionenhöhe dabei

Die Finanzierung der Weichenstellung zur Elektromobilität hin erfolgt demnach auf drei Wegen: ZF wird selbst in dreistelliger Millionenhöhe investieren. Zusätzlich wird auch die Landesregierung, so die Ministerpräsidentin, „einen dreistelligen Millionenbetrag einbringen“, um den Strategiewechsel im Saarbrücker Werk zu flankieren. Die Landesregierung will dafür neben Landesmitteln auch mehrere Förderprogramme nutzen, so etwa Mittel der Bundesagentur für Arbeit sowie des Europäischen Sozialfonds.

Die Belegschaft muss dafür bluten

Überdies wird sich auch die Saarbrücker ZF-Belegschaft über einen bereits eingerichteten zweckgebundenen „Zukunftsfonds“ an der Finanzierung der Neuausrichtung des Standorts beteiligen. Über eine Reduzierung übertariflicher Anpassungen in Höhe von bis zu vier Prozent sollen mittelfristig pro Jahr so 25 bis 30 Millionen Euro zusammenkommen, rechnete der Betriebsratsvorsitzende Mario Kläs vor. Laut ZF-Vorstand von Schuckmann soll die Entgeltkürzung „über alle Hierarchieebenen hinweg“ erfolgen.

Rehlinger sieht ZF in Saarbrücken damit gesichert

Dass die Serienherstellung der E-Antriebssysteme ab 2024 in Saarbrücken erfolgen wird, sei „nicht selbstverständlich“ und insoweit „ein sehr positives Signal in Sachen Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Saarland“, betonte Anke Rehlinger. Damit sei „die Zukunft von ZF im Saarland gesichert“. Das Saarbrücker Werk werde weltweit „die Prozesshoheit“ für die Industrialisierung von elektrischen Antriebssystemen innehaben, versicherte der für E-Mobilität verantwortliche ZF-Vorstand von Schuckmann. Bereits jetzt habe ZF einen Auftragsbestand in Höhe von 25 Milliarden Euro für dieses E-Achsensystem, das 2024 in Serie gehen soll.

Der „Patient“ gilt als genesen