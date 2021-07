Vorbereitung auf Fertigung des neuen Getriebes : Warum bei ZF Saarbrücken die Vorfreude so groß ist wie die Sorge um die Zukunft

Saarbrücken Bei ZF in Saarbrücken rückt der lang erwartete Fertigungs-Start der neuen Getriebegeneration näher. Standortleiter Alexander Wortberg und Betriebsratschef Mario Kläs erklären, warum sie dafür optimistisch sind, aber sich trotzdem Sorgen machen.

Eigentlich ist jetzt bei ZF in Saarbrücken Zeit für gespannte Vorfreude auf das neue Achtgang-Automatikgetriebe. Sie ist durchaus zu spüren, aber es fehlt die Leichtigkeit. Zu schwer wiegen Sorgen um die mittelfristige Zukunft des Standorts mit seinen mehr als 8600 Mitarbeitern. In dieser so gegensätzlich wirkenden Einschätzung stimmen Standortleiter Alexander Wortberg und Betriebsratschef Mario Kläs überein.

„Wenn etwas Neues kommt, ist das wie ein kleines Fest“, sagt Wortberg. In diesen Sommer-Wochen sollen die ersten Vor-Seriengetriebe der neuen vierten Generation des Achtgang-Automatikgetriebes vom Montageband laufen, kündigt Wortberg an. Etwa 2000 Prototypen-Varianten seien in den Werkstätten als Einzelstücke gebaut worden. Drei Viertel der ersten von zwei Montagelinien seien aufgebaut. Alleine im zweiten Halbjahr bis Ende des Jahres würden 300 Millionen Euro investiert, sagt er. 800 Millionen seien es insgesamt für dieses Großprojekt. Mitte kommenden Jahres soll die Serienproduktion in Saarbrücken starten. Dann dürfte Zeit für ein großes Fest sein. „Die Vorbereitung läuft richtig gut. Unsere Ingenieure brennen darauf, das Ding reif zu machen. Das sehe ich alles positiv“, sagt Kläs.

Die vierte Generation ist mehr als eine überarbeitete Variante der Vorgängerversion. In Wirklichkeit „ist es ein fundamental neu entwickeltes Getriebe“, sagt Wortberg stolz. Dieses Achtgang-Getriebe soll vor allem den Hybridantrieb in eine neue Dimension heben. Es soll beim rein elektrischen Fahren Reichweiten von 80 bis 100 Kilometern mit einer Batterieladung ermöglichen. Mit so ausgestatteten Hybrid-Autos könnten in Deutschland in Ballungsräumen mehr als 80 Prozent der Fahrten rein elektrisch bewältigt werden, sagt Wortberg. Deshalb sieht er in solchen Hybriden ein Mittel, den CO 2 -Ausstoß von Autos drastisch zu senken.

ZF verspricht sich viel von dem neuen Getriebe. In den Büchern stehen langfristige Milliardenaufträge von BMW und Fiat-Chrysler heute Stellantis. ZF rechnet daher für die kommenden Jahre mit einer guten Auslastung des Saarbrücker Werks. Zumal der Neuanlauf mit einer weiterhin hohen Nachfrage nach Getrieben aus der dritten und der zweiten Generation zusammentreffe.

Auch gegenwärtig läuft das Geschäft. Die Autobauer, die ZF mit Getrieben beliefert, verkauften in Asien und USA seit dem vergangenen Herbst sehr viele Neuwagen – mit der Folge, dass ZF Saarbrücken aktuell ein wenig über den Planungen für dieses Jahr liege, sagt Wortberg. Er erwartet, dass sich die „gute Auslastung im kommenden Jahr fortsetzen wird“. Auch der Betriebsratsvorsitzende Kläs ist zuversichtlich, „dass wir bis 2024, 2025 hier gut aufgestelt sind“.

Und danach könnte Schritt für Schritt die Umstellung auf Produkte folgen, die nichts mit Verbrennern zu tun haben. Denn ZF erwartet, dass gerade in Europa die Rolle der Autos mit Diesel- oder Benzinmotor und auch der Hybride abnehmen wird. Die Folge für Saarbrücken: „In den nächsten fünf bis acht Jahren werden wir die ersten neuen Produkte am Standort sehen“, sagt Wortberg. „Das wird dazu führen, dass wir hier ein Portfolio an Produkten fertigen werden“: nicht nur Automatikgetriebe vor allem für Hybride, sondern auch Kompomenten für elektrifizierte Antriebsstränge von Autos und leichten Nutzfahrzeugen. So soll Beschäftigung in Saarbrücken langfristig gesichert werden. Über diese Transformation laufen Verhandlungen zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat.

Alles könnte aus Wortbergs Sicht seinen guten Gang gehen, wenn die Brüsseler Pläne für die neue Abgasnorm Euro-7 nicht wären, die ab 2025 gelten soll. Sie könnte „einem Verbrennerverbot gleichkommen“, befürchtet er. Dann würden „wir hier vor großen Herausforderungen stehen“ und die Planungen für die schrittweise Transformation über den Haufen geworden. Den Getriebestandort Saarbrücken „habe ich nicht innerhalb von drei bis vier Jahren auf ein anderes Produkt umgestellt“, sagt Wortberg und fordert von der EU, dass sie ein langsameres Tempo für die Transformation verlangt. Europa drohe seine Wettbewerbsvorteile auf dem harten globalen Auto-Markt zu verlieren. „Wir dürfen nicht mit einem Schwung all das über Bord werfen, was wir über 40, 50 Jahre aufgebaut haben“, sagt er. Kläs stimmt ihm zu: „Was die EU mit ihrer Automobilindustrie macht, ist fast schon grob fahrlässig.“ ZF-Vorstandschef Wolf-Henning Scheider hatte bereits im Frühjahr vor verheerenden Folgen von Euro-7 für alle Standorte gewarnt, die wie das Werk Saarbrücken bislang stark von der Verbrennertechnik abhängen.

Noch ist nichts sicher. Die EU-Kommission will ihren Vorschlag für Euro-7 im vierten Quartal vorlegen. Die in Beraterkreisen debattierte Abgasnorm beinhaltet kein direktes Verbot von Verbrennern, es käme quasi durch die Hintertür: zum Beispiel über strenge Vorgaben, welche Werte in der Kaltstartphase einzuhalten sind, in der Motoren vergleichsweise viele Schadstoffe ausstoßen. Beim Verband der Automobilindustrie (VDA) ist man in Sorge: „Die EU-Kommission muss im Rahmen der neuen Euro-7-Norm ermöglichen, dass die modernste Generation der Verbrenner und der Hybride auf die Straße kommen kann. Sonst fahren die älteren Autos länger, und das wäre eine verpasste Chance zum Klimaschutz", sagt Geschäftsführer Joachim Damasky.