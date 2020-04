Ab kommender Woche : ZF produziert in Saarbrücken vorübergehend wieder

Foto: Daniela Hussong/Daniel Hussong

Saarbrücken Ein Teil der ZF-Belegschaft wird in der kommenden Woche die Produktion am Standort Saarbrücken wieder aufnehmen, teilte eine Sprecherin auf SZ-Anfrage mit. Damit soll der Bedarf aus Übersee bedient werden, denn in China ist die Produktion bereits wieder angelaufen.