„Der Transformationsdruck ist brutal“ Führungsetage äußert sich zur Zukunft – so geht es bei ZF in Saarbrücken weiter

Noch nie in der Geschichte des Saarlandes stand die Region so stark unter Druck wie heute. Auch die Zukunft ihrer beiden wichtigsten Branchen, der Stahl- und der Autoindustrie ist derzeit mit vielen Fragezeichen behaftet. So ist die Umstellung der Produktion in den Saar-Hütten mit Milliardenhilfen des Bundes und Geld des Landes noch nicht unter Dach und Fach. Und auch die Autohersteller inklusive ihrer Zulieferer müssen sich derzeit nahezu täglich in immer kürzeren Abständen neuen Herausforderungen stellen. Unsicherheiten durch Kriege sowie eine weiterhin große Unklarheit darüber, welche Technologien sich in den Fahrzeugen durchsetzen werden, verunsichern viele Verbraucher bei ihren Kaufentscheidungen. Das alles hat natürlich auch Auswirkungen auf den Getriebehersteller ZF in Saarbrücken, der auch längerfristig als einer der Hoffnungsträger für die Beschäftigung zahlreicher Menschen sowie für die Wirtschaftskraft des Saarlandes steht.