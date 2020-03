Bilanz : ZF rechnet mit Umsatzrückgang wegen Corona-Pandemie

Foto: dpa/Felix Kästle

Saarbrücken/Friedrichshafen Der Autozulieferer ZF hat im vergangenen Jahr weniger Umsatz erzielt und rechnet auch in diesem Jahr mit einem deutlichen Rückgang.

Wegen der Corona-Pandemie stellt sich der Autozulieferer ZF auf einen starken Umsatzrückgang für das laufende Jahr 2020 ein. Konkrete Zahlen nannte der Vorstands-Vorsitzende Wolf-Henning Scheider bei der rein virtuellen Pressekonferenz am Donnerstag aber nicht. „Die gegenwärtige Unsicherheit hinsichtlich der weltweiten Ausbreitung und der Folgen des Coronavirus machen eine Prognose der Geschäftsentwicklung für das Jahr 2020 aus heutiger Sicht nicht möglich“, sagte Scheider. Entscheidend sei vor allem, ob die Menschen in einigen Wochen bereit seien und die finanziellen Mittel hätten, um Fahrzeuge zu kaufen.

Ungeachtet der aktuellen Virus-Krise hatte ZF bereits im vergangenen Jahr mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Der Konzern hat rund 400 Millionen Euro weniger Umsatz erzielt als im Jahr 2018. Mit 36,5 Milliarden Euro hat ZF nur knapp seine im Sommer 2019 angepasste Prognose erreicht. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 1,5 Milliarden Euro (2018: 2,1), die Ebit-Marge bei 4,1 Prozent (2018: 5,6). Probleme ergaben sich vor allem aus dem Brexit, Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China und der weltweit gesunkenen Nachfrage nach Pkw, wie der Vorsitzende des Vorstands erläuterte. Allein in China sei das Volumen am Pkw-Markt um acht Prozent zurückgegangen. Außerdem seien die Wachstumsraten der großen Volkswirtschaften im vergangenen Jahr so niedrig gewesen wie seit 2009 nicht mehr. Im Gegensatz zu damals erwarte der Konzern diesmal aber nicht nur einen kurzen heftigen Konjunktureinbruch. „Wir gehen davon aus, dass die Schwächephase länger anhalten wird “, sagte Scheider.

2019 habe der Konzern viele Großaufträge gewonnen. Unter anderem bei Antriebstechnik, Sicherheitstechnik und beim automatisierten Fahren. Dazu zählten auch mehrere Abschlüsse der für den Standort Saarbrücken wichtigen neuen hybridfähigen Achtgang-Getriebe.

Ungeachtet des schwierigen Umfelds habe ZF mit 2,7 Milliarden Euro so viel in Forschung und Entwicklung investiert wie nie zuvor in der Unternehmensgeschichte, sagte Scheider. Im Fokus standen hier vor allem die Bereiche E-Mobilität und autonomes Fahren. Automatisierte Systeme erwartet ZF zunächst bei Nutzfahrzeugen. Daher sei ein wichtiger Schritt, um sich für die Zukunft gut aufzustellen, auch die geplante Übernahme des Bremsenherstellers Wabco. „Mit den Produkten von Wabco sind wir in der Lage, als kompletter Zulieferer für Nutzfahrzeuge aufzutreten und Technologien sowie Dienstleistungen für ganze Lastzüge anzubieten.“ Außerdem macht Wabco das Unternehmen laut Scheider unabhängiger vom Verbrennungsmotor. „Derzeit liegen wir bei etwa 30 Prozent und nach der Übernahme von Wabco wird diese Zahl weiter auf rund 27 Prozent sinken.“ Die Finanzierung des Wabco-Kaufes sei solide und „habe auch in unruhigen Zeiten Bestand.“ Scheider rechnet mit einem Abschluss im zweiten Quartal dieses Jahres.

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte ZF Teile von Produktion und Verwaltung kontrolliert heruntergefahren, um unter anderem auf die ausbleibende Nachfrage von Auto- und Lkw-Herstellern zu reagieren, wie es hieß. Mit dem ZF-Gesamtbetriebsrat sei eine entsprechende Vereinbarung über die Einführung von Kurzarbeit getroffen worden. In den 40 Werken in China laufe die Produktion allerdings wieder. Davon könne man nun auch an den anderen Standorten lernen.