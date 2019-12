Kostenpflichtiger Inhalt: Saarbrücken/Friedrichshafen : ZF stellt klar: Vorerst keine Kurzarbeit

Am ZF-Standort Saarbrücken werden 8-Gang-Hybridgetriebe für Pkw gefertigt. Die Auftragsbücher sind nach Aussage des Unternehmens voll. . Foto: ZF

Saarbrücken/Friedrichshafen Zitate von Konzernchef Wolf-Henning Scheider haben für Verunsicherung gesorgt. Doch der Standort im Saarland sieht sich ausgelastet.

Anders als bei Saarstahl und der Dillinger Hütte wird es bei dem Getriebehersteller ZF in Saarbrücken auf absehbare Zeit voraussichtlich keine Kurzarbeit geben. Das hat der Konzern am Montag auf Anfrage klargestellt. Der Konzern geht nach derzeitiger Lage davon aus, dass dies auch für das gesamte Jahr 2020 hindurch gelten wird. „Im Moment sieht es so aus, dass wir ohne Kurzarbeit durchkommen“, sagte Konzern-Pressesprecher Andreas Veil. Das gelte auch für die anderen ZF-Standorte in Deutschland.

Für Verwirrung hatte zuvor ein Bericht über den Auftritt von ZF-Konzernchef Wolf-Henning Scheider im Stuttgarter Presseclub gesorgt. Dort hatte Scheider auf Nachfrage nicht ausgeschlossen, dass auch ZF zum Mittel der Kurzarbeit greifen könnte. Dies war auch von Online-Medien aufgegriffen worden. „Wir sind in einer sehr angespannten Situation“, betonte Scheider bei der Veranstaltung mit Blick auf die Marktlage im Autogeschäft. Er rechne mit einer zwei Jahre dauernden Phase der Stagnation. Derzeit greife man in deutschen Werken auf Flexibilisierungsmaßnahmen wie Zeitkonten und Schließtage zurück. Bei Führungskräften würden Gehaltssteigerungen verschoben. Kurzarbeit hatte er allerdings nur für den Fall ins Auge gefasst, dass die wirtschaftliche Rezession und Nachfrage-Schwäche tiefer und länger anhalten werde, als das Unternehmen derzeit annehme.

Konzern-Pressesprecher Viel stellte gegenüber der SZ klar, aktuell seien „die Auftragsbücher bis zum Start der nächsten Generation der Acht-Gang-Automatik-Getriebe im Jahr 2022/2023 ganz gut gefüllt“. Saarbrücken habe zwar dieselben konjunkturellen Probleme wie alle anderen Standorte, „wird aber ab 2022/2023 auch die nächste Generation unseres Erfolgs-Modells Acht-Gang-Automatik-Getriebe produzieren“, sagte Veil. Der Konzern müsse nach Überzeugung von Veil erst dann zum Mittel der Kurzarbeit greifen, „wenn Schockstarre herrscht und überhaupt niemand mehr Autos kauft wegen der großen Verunsicherung darüber, wo Autos überhaupt noch gefahren werden dürfen und welche Technologien sich durchsetzen“. Aber, so betonte Veil: „Von einer solchen Schockstarre bemerken wir nichts.“

Er rechne damit, dass der Verbrennungsmotor noch viele Jahre hindurch gebraucht werde, auch entsprechend Fahrzeuge in der Hybrid-Version. „Bei dieser Technologie handelt es sich um eine nachhaltige Entwicklung“, betonte Veil. Großkunden von ZF wie etwa die Firmen BMW und Chrysler setzten sowohl auf konventionelle Acht-Gang-Automatik-Getriebe als auch auf Hybrid-Versionen. „Die haben dies bei uns schon entsprechend in großen Stückzahlen bestellt“, so Veil. „Wir stellen fest, dass die Perspektiven für unseren Standort Saarbrücken in den nächsten 15 Jahren recht gut sind.“

Die weitere Entwicklung in der Getriebe-Herstellung hänge allerdings auch davon ab, wie schnell sich die Elektromobilität in Deutschland fortentwickelt. Gegenwärtig gehe ZF davon aus, dass es noch lange dauern werde, bis sich rein elektrisch betriebene Fahrzeuge durchsetzen würden. Sollte dies entgegen den Prognosen schon kurzfristig der Fall sein, „schneller als von uns geplant, dann wären davon Standorte stärker betroffen, die am Verbrennungsmotor hängen“. Dazu zählt auch Saarbrücken. Komme die reine Elektromobilität später, „dann hat der Standort Saarbrücken noch eine lange, glänzende Zukunft, weil die Hybrid-Technologie als Beschleuniger der E-Mobilität gerade sehr stark gefragt ist, aus unserer Sicht völlig zu Recht“, betonte Veil.

Bei seinem Presseclub-Auftritt hatte Konzern-Chef Scheider aktuelle Zahlen für ZF genannt. Unter dem Strich werde der Umsatz des Konzerns 2019 bei 36 bis 37 Milliarden Euro liegen. Im April hatte das Unternehmen noch Erlöse zwischen 37 bis 38 Milliarden Euro prognostiziert. „Wir waren vor dem Rückgang der Märkte von einem deutlichen Wachstum ausgegangen“, räumte Scheider ein. 2018 lag der Umsatz bei 36,9 Milliarden Euro – nun erwarte man „in etwa eine Stagnation“. Auch 2020 werde ein schwieriges Jahr „mit keinen oder geringen Wachstumsraten“.