Autoindustrie vor riesigen Veränderungen ZF, Nemak, Bosch, Schaeffler, Thyssenkrupp: Autoexperte ordnet die Zukunft der Saar-Standorte ein

Zwei Tage lang blickt vom heutigen Dienstag an die deutsche, aber auch die internationale Autoindustrie inklusive ihrer Zulieferbetriebe auf das Saarland. So findet in der Congresshalle die mittlerweile 39. Auflage des „AKJ Automobilkongress“ statt. Dieser setzt sich zusammen aus Experten und Führungskräften der Autoindustrie. Hersteller, Lieferanten und Dienstleister diskutieren Anforderungen in der Branche für die Zukunft. Bis hin zur Frage, wie neue Produktionsstandorte gestaltet werden müssen, um gegen die internationale Konkurrenz künftig zu bestehen.