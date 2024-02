Große Investition in South Carolina ZF baut Saarbrücker Hybrid-Getriebe bald auch in den USA

Der Automobilzulieferer ZF investiert umgerechnet 460 Millionen Euro in sein Werk am Standort Gray Court im US-Staat South Corolina und schafft dort 400 neue Jobs. Wie das Unternehmen mitteilte, soll von 2025 an dort das 8-Gang-Automatgetriebe der vierten Generation, das auch für Plug-in-Hybridfahrzeuge geeignet ist, produziert werden. Dieses erfolgreiche Getriebe wird seit 2022 bereits im ZF-Werk in Saarbrücken hergestellt. Das US-Werk soll nun die Getriebe direkt für die Abnehmer in den Vereinigten Staaten liefern. Das Werk wird nach Angaben des Unternehmens der erste ZF-Standort in Nordamerika sein, an dem sowohl konventionelle als auch elektrifizierte Antriebssysteme produziert werden können.