Sparkurs : Göttelborner Nanogate tritt auf die Bremse

Göttelborn Der Oberflächenveredler Nanogate rechnet für 2019 mit höheren Verlusten. Jetzt will das Göttelborner Unternehmen Kosten senken.

Nanogate ist über Jahre rasant gewachsen. Das ging oft auf Kosten des Gewinns. Jetzt steuert der saarländische Spezialist für die Veredelung von Oberflächen um. „Marge vor Umsatz“ – dieser Grundsatz soll jetzt maßgeblich sein, heißt es am Donnerstag in einer Mitteilung des Göttelborner Unternehmens. „Nanogate ist etwas schnell gewachsen, jetzt müssen wir das Augenmerk auf Konsolidierung richten“, sagte Vorstandschef Ralf Zastrau. „Wir müssen zwei Jahre ein bisschen auf die Bremse treten, um unsere internen Prozesse zu verbessern.“

Daraus zieht das Unternehmen nun Konsequenzen. „Mit einem verbesserten Projektmanagement sowie standardisierten Prozessen sollen Kosten und Komplexität in der Fertigung sowie ungeplante Mehraufwendungen beim Anlauf neuer Aufträge vermieden werden“, sagte Zastrau. Darüber hinaus werde überprüft, ob Teile des Unternehmens aufgegeben oder verkauft werden. Auch die ein oder andere Immobilie könnte veräußert werden, kündigte der Vorstandschef an.

Die Anleger bekommen die Folgen der roten Zahlen unmittelbar zu spüren. Der Konzern streicht die Dividende für das Jahr 2019. Die rund 1800 Mitarbeiter sollen allerdings bei dem Sparkurs von Jobabbau nahezu ganz verschont bleiben. „Ein nennenswerter Stellenabbau ist nicht geplant“, heißt es in der Mitteilung. Die Beschäftigten würden wegen der hohen Auslastung der Produktion und der vielen Aufträge gebraucht. Nanogate fertigt an mehreren Standorten in Deutschland sowie in den USA, den Niederlanden und der Slowakei. Die Auftragsbasis beläuft sich laut Nanogate auf mehr als 600 Millionen Euro.