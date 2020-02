Saarbrücken Laut Zahlen der Arbeitsagentur ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahresmonat zum wiederholten Mal gestiegen. Demgegenüber stehen weniger offene Stellen.

Die Konjunkturschwäche im Saarland zeigt weiterhin Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Wie schon in den vergangen Monaten ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wieder gestiegen. Laut der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland waren im Februar 34 900 Saarländer arbeitslos gemeldet. Das entspreche einem Plus von 6,6 Prozent oder 2200 Menschen, so die Behörde. Im Vergleich zum Vormonat ging die Zahl der Arbeitslosen damit saisonbedingt um 0,7 Prozent zurück.

Die schwächelnde Konjunktur zeigt sich auch daran, dass im Saarland 600 oder sieben Prozent weniger offene Stellen gemeldet wurden als im Vorjahresmonat. Ihre Zahl liegt der Arbeitsagentur zufolge derzeit bei 8 600. „Die meisten Stellen gab es in der Zeitarbeit (1840), im Gesundheits- und Sozialwesen (1120), im Handel (990), im Verarbeitenden Gewerbe (760) und bei den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (640 Stellen)“, so die Behörde.

„Der Saar-Arbeitsmarkt zeigt sich nach wie vor in robuster Verfassung, doch die Risiken nehmen weiter zu“, sagt Carsten Meier, Geschäftsführer der saarländischen Industrie und Handelskammer (IHK). Die Arbeitslosigkeit sei zwar etwas stärker gesunken als im langjährigen Durchschnitt. „Dies sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes inzwischen geringer geworden ist“, erklärt Meier. „Belastend wirken neben der konjunkturellen Schwäche zunehmend die strukturellen Probleme in Teilen der Saarindustrie. Hinzu kommen jetzt auch noch die gegenwärtig nur schwer abschätzbaren Auswirkungen des Corona-Virus auf die Wirtschaft.“

Neben den Arbeitsmarktzahlen hat die Bundesagentur für Arbeit auch eine Studie des Saarbrücker Instituts für Arbeitsmarkt und Berufeforschung (IAB) veröffentlicht, die die „Qualität der Beschäftigung“ im Saarland beleuchtet. Daraus geht hervor, dass zum Stichtag (30. Juni 2018) 101 300 Saarländer in Teilzeit beschäftigt waren. „Die Teilzeitquote, dies ist der Anteil der Teilzeitbeschäftigten an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, lag bei 27,5 Prozent und somit 1,5 Prozentpunkte unter dem bundesweiten Wert“, so das Institut. Ein möglicher Grund dafür sei die Spezialisierung des Saarlandes auf des verarbeitende Gewerbe, in der es weniger Teilzeitjobs gebe als in anderen Branchen. 82,3 Prozent der saarländischen Teilzeitbeschäftigen sind dem IAB zufolge Frauen.