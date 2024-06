Das plant das Saarland in puncto Wasserstoff Saar-Unternehmen entwickeln bereits Produkte für Wasserstoffwirtschaft

Um eine Wasserstoffwirtschaft aufbauen zu können, „brauchen wir vom Bund und von der EU endlich verlässliche Rahmenbedingungen, an denen sich die Investoren orientieren können“: Diese Forderung erhob Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) in einer Diskussionsrunde mit dem Thema „Wasserstoff in der Saar-Industrie“. Sie fand im Rahmen der derzeit laufenden „Woche des Wasserstoffs“ statt.