Wwoofing im Saarland Auf einem Hof in Walhausen kommen Menschen aus aller Welt zusammen

Walhausen · Helfende Hände aus New York, Australien oder Freiburg: Als erster Hof im Saarland bietet die Genossenschaft Pro Wal in Walhausen Menschen aus aller Welt an, bei der täglichen Arbeit auf dem Acker mit anzupacken. Was diese besondere Art des Urlaubmachens ausmacht.

04.11.2023, 08:00 Uhr

Silke Pfaff war eine der ersten Wwooferinnen, die den Pro Wal-Hof in Walhausen besucht haben. Zu ihren Aufgaben gehört es, beim Ackerbau mit anzupacken. Foto: Kasseckert

Beim Ackern Gemeinschaft finden. Menschen aus aller Welt kommen ins Saarland, um hier Zeit in der Natur zu verbringen, Leute kennenzulernen und gemeinsam mit ihnen auf den Feldern der Genossenschaft Pro Wal (wohnen, arbeiten, leben) Gemüse zu ernten, Teiche anzulegen und gelegentlich Ziegenkäse herzustellen. Eine davon ist Silke Pfaff aus Freiburg im Breisgau.