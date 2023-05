DFKI-Forscher über Wolfspeed „Ich sehe riesiges Potenzial. Das Saarland kann in eine höhere Liga aufsteigen“

Saarbrücken · Was kann Künstliche Intelligenz (KI) leisten? Und wo sind die Grenzen? Bedrohen bald Roboter die Autonomie der Menschen? Antonio Kröger, Chef des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Saarbrücken, gibt Einblicke in viele Entwicklungen, die schon bald Realität sein könnten. Teil 1 des Interviews.

10.05.2023, 20:03 Uhr

Das stillgelegte Steinkohle-Kraftwerk Ensdorf aus der Vogelperspektive. An der Ostflanke (oben rechts) will sich der amerikanische Halbleiter-Hersteller Wolfspeed mit einem Produktionswerk niederlassen. Foto: Ruppenthal

Von Thomas Sponticcia Redakteur Wirtschaft

Welche Vorteile sehen Sie als DFKI in einer künftigen Kooperation mit dem Chiphersteller Wolfspeed in Ensdorf?