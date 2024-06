Wissensfestival „Make-it.Saarland“ im Saarbrücker E-Werk So präsentieren sich Saarlands Tüftler und Bastler

Susan Pulham hat jedoch die Erfahrung gemacht, dass die Mint-Förderung im Saarland trotz der Winzigkeit des Landes „sehr zerfasert ist. Es gibt viele Aktivitäten, aber wenig Austausch“. Daher hat sie den Verein „Mint4Saar“ gegründet, wo sie „alle Mint-Akteure zusammenführen will, um die Schlagkraft zu erhöhen“. Die HTW war bei der Make-it.Saarland auch mit ihrem „Zentrum für Mint und didaktische Methoden (Mind)“ vertreten. Das Projekt ist „nicht nur auf Studierende der Hochschule zugeschnitten, die mit Mind ihr Fachwissen um mathematische Kenntnisse ergänzen können“, sagt Professor Frank Kneip, der bei der HTW für Mind zuständig ist. „Wir gehen auch in die Schulen, wo wir unser Wissen ab Klasse 5 weitergeben.“ Denn dort „lassen sich Defizite in Mathematik noch gut ausgleichen“. Wenn die jungen Leute als Studierende in diesem Fach noch Probleme haben, „ist es häufig zu spät“. Auf der Make-it.Saarland präsentierten Kneip und sein Team unter anderem „Mind.car-24“, ein Roboter auf Rädern, „der bei Schulprojekten vielseitig einsetzbar ist“. Angesichts der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland traten jeweils zwei Roboter auf einem kleinen Fußball-Feld gegeneinander an. Zuvor waren sie von den Schülern David und Jonas Fischer sowie Lennart Schmehr (alle zwölf) programmiert worden.