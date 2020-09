Landtag : Rehlinger fordert Finanzhilfen für die Saar-Stahlbranche

Saarbrücken Die Wirtschaftsministerin sieht in der Wasserstoff-Technologie eine große Chance für die saarländische Industrie.

„Die Stahlindustrie ist eine hoch innovative Branche, die schon in den letzten Jahren sehr viel investiert hat.“ Dies betonte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Mittwoch in der Fragestunde des Landtages. Anlass waren Anfragen der AfD sowie des fraktionslosen Abgeordneten Lutz Hecker zur Zukunft der Stahlindustrie.

Rehlinger sieht es als äußerst wichtig an, dass die Politik auf Bundes- und Landesebene diese Branche mit Finanzhilfen dabei unterstützt, Klimavorgaben gerecht zu werden, etwa durch neue Produktionsanlagen mit weniger CO 2 -Ausstoß oder dem verstärkten Einsatz von Wasserstoff. Die Finanzhilfen zur Umstellung auf umweltfreundliche Produktionsmethoden dürften nicht als unzulässige Subventionen betrachtet werden. Zugleich müssten im Rahmen der Neuaufstellung der saarländischen Stahlindustrie möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben.