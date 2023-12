Auch Karstadt in Saarbrücken betroffen Wirtschaftsexperte mahnt: Für Warenhauskette Galeria sieht es düster aus

Damit dürfte das Vorhaben, neue Standorte in ehemaligen Galeria-Häusern zu eröffnen, passé sein. Wie in Saarbrücken. Zwar eröffnete vor wenigen Tagen zumindest in einem Teil des großen Komplexes in der Einkaufsmeile Bahnhofstraße ein Asia-Markt. Aber mit Aachener rechnet in der saarländischen Landeshauptstadt wohl kaum noch jemand.