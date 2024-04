Regionaler Leitartikel Es geht nur mit den Chinesen

Was haben die saarländischen Autozulieferer Nedschroef und Saar-Gummi, aber auch der Windrad-Hersteller Vensys und Großanlagen-Bauer Koch Transporttechnik gemeinsam? Alle diese Firmen, die im Saarland mehrere tausend Menschen beschäftigen, gehören samt und sonders chinesischen Eigentümern. Jetzt kann sich auch der Automobilzulieferer Voit in diese Reihe stellen. Außerdem plant der chinesische Batterie-Hersteller SVolt eine Batteriezellen-Fabrik in Überherrn. In Heusweiler werden die Zellen zu Batterie-Paketen für Elektro-Autos zusammengesteckt. An der Universität des Saarlandes beitreibt der chinesische Mobilfunk-Konzern Huawei ein Kompetenz-Zentrum für Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit.