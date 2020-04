Forderungen an die Politik : Saar-Wirtschaft erwartet konkrete Wege aus der Krise

Saarbrücken Die saarländische Wirtschaft erhofft sich von den Gesprächen zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten zu möglichen Lockerungen der Corona-Beschränkungen vor allem eines: Klarheit.

Für den saarländischen Einzelhandel sei es in erster Linie wichtig, dass eine bundesweit geltende Lösung gefunden werde. Die unterschiedlichen Regelungen sorgten vor allem bei Händlern, die Filialen in verschieden Bundesländern unterhalten, für Verwirrung, berichtet Schulz. „Wir bekommen sehr viele Anfragen, was denn jetzt wo geöffnet werden darf.“

Klare und bundeseinheitliche Regelungen wünscht sich auch der saarländische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). „Wir müssen da geordnet raus“, fordert Dehoga-Hauptgeschäftsführer Frank Hohrath. „Als die Betriebe noch öffnen durften, gab es etwa die Regel, dass die Wirte ‚geeignete Maßnahmen‘ zum Schutz der Gäste ergreifen mussten. Aber wie sollen die denn überhaupt aussehen?“ Auch dass nur Menschen, die im gleichen Haushalt leben, zusammen an einem Tisch sitzen dürfen, ist laut Hohrath wenig praktikabel. „Soll der Wirt dann die die Ausweise kontrollieren?“ Sinnvoller seien klare Richtlinien zu Tischabstand, Maskenpflicht oder den Öffnungszeiten. „Nur so können die Inhaber planen, wann sie wie viele Gäste aufnehmen können.“

Im Handwerk seien das etwa Geschäfte von Frisören oder Kosmetikern, berichtet Arnd Klein-Zirbes, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer des Saarlandes (HWK). Diese litten daher besonders unter den Beschränkungen. „Aber auch andere Handwerker werden oft nicht mehr in die Wohnung gelassen.“ Von den Gesprächen am Mittwoch erhofft sich Klein-Zirbes „einen strukturierten Fahrplan oder zumindest konkrete Eckpunkte“. So müsse beispielsweise geklärt werden, wie viele Kunden sich gleichzeitig in einem Geschäft aufhalten dürfen. Sollten die Berufsschulen ihren Betrieb wieder aufnehmen, seien zudem Regelungen zum Ablauf der Prüfungen nötig, fordert der HWK-Hauptgeschäftsführer.