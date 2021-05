Wirtschaft im Saarland : Corona-Härtefallhilfen für Unternehmen gestartet

Anke Rehlinger (SPD) schaut in die Runde. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Saarbrücken Im Saarland können von der Corona-Pandemie gebeutelte Unternehmen, bei denen die bestehenden Hilfen nicht greifen, ab jetzt Härtefallhilfe beantragen. Das teilte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger am Morgen mit.

Im Saarland können Unternehmen, bei denen bestehende Corona-Hilfen nicht greifen, jetzt Härtefallhilfe beantragen. Bund und Länder stellten bundesweit dafür in 2021 insgesamt 1,5 Milliarden Euro bereit, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit. Die Härtefallhilfe solle „eine Lücke“ schließen für die Betriebe, „die bisher aufgrund ihrer besonderen Umstände durchs Raster gefallen sind“.