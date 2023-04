Schlusslicht in Westdeutschland Wieso so wenige Menschen im Saarland E-Autos fahren – eine Spurensuche

Das Saarland will die nachhaltige Mobilitätswende, hat aber noch Nachholbedarf in Sachen Elektromobilität. Nur 3,4 Prozent der im Saarland zugelassenen Pkw fahren Stand Januar dieses Jahres mit einem elektrischen Antrieb. Das zeigt eine Statistik des Flensburger Kraftfahrtbundesamts (KBA). Damit landet das Saarland auf dem letzten Platz im Westen. Weniger E-Autos sind demnach nur in Brandenburg, Thüringen, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt zugelassen.