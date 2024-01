Umstellung auf umweltfreundliche Produktion Wie Thyssenkrupp Gerlach in Homburg die Transformation angeht

Das Unternehmen will auch in Sachen Umweltschutz weiterkommen und vor allen Dingen größere Mengen des Klimagases Kohlendioxid (CO 2 ) einsparen. „Das ist für uns nicht so einfach“, erläutert Klotti. „Thyssen-Krupp Gerlach selbst emittiert nur den geringsten Teil des CO 2 selbst, das uns angerechnet wird.“ Grund: In nur einer der sechs Linien werden die Stahl-Stäbe vor dem Schmieden mit Erdgas auf die Temperatur von fast 1300 Grad erhitzt. Bei den anderen fünf Linien geschieht das in einem Induktionsofen, bei dem elektrische Energie für die entsprechende Hitze sorgt („Wir benötigen rund 100 Gigawattstunden Strom pro Jahr“). Der werkseigene CO 2 -Fußabdruck (auch Scope 1 genannt), sei daher relativ klein. Einen wesentlichen größeren Anteil hätte der eingesetzte Strom, der in Deutschland noch zu 50 Prozent mit fossilen Energieträgern wie Kohle und Gas erzeugt wird (Scope 2). Diese Emissionen würden auch der CO 2 -Bilanz von Thyssenkrupp Gerlach zugerechnet, außerdem der verwendete Stahl, bei dessen Fertigung ebenfalls CO 2 im großen Stil freigesetzt wird (Scope 3). „Um unsere CO 2 -Bilanz zu verbessern, sind wir künftig auf grünen Stahl angewiesen, dessen Produktion CO 2 -reduziert abläuft“, sagt Klotti. Denn Thyssenkrupp Gerlach hat sich der Science Based Targets-Initiative angeschlossen. Dahinter steckt eine Zusammenarbeit großer Umweltschutzorganisationen, zu denen seit 2015 mehr als 1000 Unternehmen gestoßen sind, um sich ein wissenschaftlich fundiertes Klimaziel zu setzen. „Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten und den CO 2 -Ausstoß bis 2030 in allen drei Scopes spürbar senken“, sagt Klotti.