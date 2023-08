Saar-Spieleentwickler bei der Messe Gamescom Mit einer Lyoner-Pfanne Bonuspunkte ergattern

Welche Rolle könnte eine Lyonerpfanne in einem aktuellen Computerspiel aus dem Saarland einnehmen? Am Mittwoch ist die 14. Gamescom, das Hochamt der Computerspiel-Industrie, in Köln eröffnet worden. Neben großen Ständen der Branchen-Riesen wie Microsoft oder Nintendo gibt es bis Sonntag auch einige Vertreter aus dem Saarland zu sehen. Die 2018 vom damaligen CDU-Ministerpräsidenten Tobias Hans ins Leben gerufene Spielförderung mit Steuermitteln, die „Game Base Saar“, hat mit den Kollegen aus Rheinland-Pfalz „Game Up!“ einen Stand auf der Messe.