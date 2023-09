Wirtschaftsreise von Anke Rehlinger Wie das Saarland und Japan voneinander profitieren können

Trotz vieler Übereinstimmungen bezüglich der Wasserstofftechnologie habe sich in den Gesprächen mit den japanischen Industrievertretern auch Unterschiede gezeigt, so Rehlinger. Auffällig sei, dass die Beweggründe beider Länder in ihren Wasserstoffstrategien voneinander abweichen. In Deutschland stehe als großes Ziel, die CO2-Bilanz zu verbessern und somit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. In Japan sei die Motivation eine andere. Dort werde ein nicht unerheblicher Anteil der benötigten Energie aus Kohlekraftwerken in Australien importiert, erklärt Rehlinger. In puncto grüner Transformation müsse sich das Saarland daher nicht gegenüber Japan verstecken, gleichwohl beide Länder voneinander lernen können, anstatt in einen Wettbewerb zu treten.