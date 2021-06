Mehr Platz, breitere Gänge und zusätzlicher Raum zur Waren-Präsentation: So sollen nach dem Kauf und der Übernahme ehemaliger Real-Standorte die Globus-Märkte aussehen. An einigen Standorten werden fast nur Lebensmittel verkauft, so auch in Saarbrücken-Dudweiler und Neunkirchen. Unser Bild zeigt den neuen Globus-Markt Braunschweig. Foto: Globus