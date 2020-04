Notkredite der Förderbanken : Wie Firmen Hilfe bei Saar-Banken bekommen

Info

Auch die Bundesländer können nun in der Corona-Krise für in Schwierigkeiten geratene Firmen über ihre Förderinstitute flächendeckend Kreditprogramme mit günstigen Konditionen anbieten. Die Europäische Kommission habe die Ausweitung der Vergabe von niedrigverzinslichen Darlehen genehmigt, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag mit. Die Regelung ermögliche es, dass Landesförderinstitute Kreditprogramme mit den gleichen günstigen Konditionen gewähren können, wie sie bereits für die staatliche Förderbank KfW gelten. Im Saarland läuft das Sofort-Kreditprogramm des Landes über die Saarländische Investitionskreditbank (SIKB).