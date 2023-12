Serie: Pharma und Biotech im Saarland Wie Forscher ohne Tierversuche große Summen Geld sparen können

Serie | Schiffweiler · Wenn vom Wissenschaftsland Saarland die Rede ist, denken wir meist an die Informatik. Das zweite wichtige Thema genießt weniger Aufmerksamkeit: die Biotechnologie. Rings um die Saar-Universität und die An-Institute entwickelt sich ein Kranz von Hightech-Unternehmen, in denen Hochschulwissen in neue Geschäftsmodelle übersetzt wird. Diese Serie soll Unternehmen, die sich im Umfeld der Saar-Uni entwickeln, in loser Folge vorstellen. Nach Teil eins mit der Firma Mooh hier Teil 2: Pharmabiotec in Schiffweiler.

05.12.2023 , 08:00 Uhr

Marius Hittinger forscht bei Pharmbiotec in Schiffweiler ohne Tierversuche. Foto: Peter Bylda

Von Peter Bylda

Tierversuche? Will im Grunde niemand. Während Tierversuchsgegner vor allem moralische und wissenschaftliche Gründe dagegen ins Feld führen, sind es in der Pharmabranche eher finanzielle Argumente. Wenn ein Tierversuch durch Labortests an menschlichen Zellen ersetzt werde, könne das die Kosten für ein Pharmaunternehmen um das Hundertfache, möglicherweise sogar um das Tausendfache drücken, sagt Dr. Marius Hittinger. Die Ergebnisse von Zellkultur-Experimenten könnten Wissenschaftler zudem bis zu viermal schneller abrufen.