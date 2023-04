Scheer auf der Hannover-Messe Wenn Maschinen bei drohenden Störungen selbst um Hilfe rufen

Die Maschinen können dank Digitalisierung fast jede Auffälligkeit selbst feststellen, betont Jost. Zudem lassen sich anhand von Daten aus der Vergangenheit mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz (KI) zuverlässig Wahrscheinlichkeiten ermitteln, wann mit Störungen zu rechnen ist. Auch der Energieverbrauch aller Maschinen kann lückenlos dokumentiert werden, sagt Jürgen Rombach, Geschäftsführer der Scheer PAS Schweiz AG. „Alle Daten, die jede Maschine in der Produktion in Echtzeit liefert, werden digital an die Zielsysteme, zum Beispiel SAP, übermittelt und über den prozess-orientierten Ansatz von Scheer PAS auch gleichzeitig dokumentiert“, so Rombach. Dies biete Analysemöglichkeiten für die Unternehmensleitung. Auftrags-Bestandsdaten können mit der laufenden Planung sowie den Maschinenlaufzeiten synchronisiert werden. Mit dem Ziel, Aufträge möglichst schnell zu erledigen. „Alles läuft an einer Stelle zentral zusammen. Wir können jederzeit alle Phasen der Produktion der Unternehmensleitung und den Führungskräften transparent machen. Und wir können schnell aufzeigen, was bei einer Maschinen-Störung zu tun ist“, so Jost. Das Scheer-Produkt dokumentiere, analysiere und veranlasse Aktionen zur Verbesserung von Produktionsprozessen.