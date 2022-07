Arbeitswissenschaftliches Forum am 12. Juli in Mainz : Wie die Metall- und Elektroindustrie gegen den Fachkräftemangel vorgehen will

Die Verbände der Metall- und Elektroindustrie wollen mit einem vollen Handlungskatalog gezielt gegen einen drohenden Fachkräftemangel vorgehen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Saarbrücken Die Verbände der Metall- und Elektroindustrie wollen gezielt gegen den drohenden Fachkräftemangel vorgehen. Dazu setzen sie unter anderem auf mehr Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, ein höheres Renteneintrittsalter und eine längere Wochenarbeitszeit.

Von Lothar Warscheid

Der Mangel an Fachkräften nimmt in den nächsten Jahren dramatisch zu, wenn nicht gegengesteuert wird. Einer Analyse des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) zufolge droht bis 2031 „eine Demografielücke von fünf Millionen Menschen“, sagt IW-Geschäftsführer Hans-Peter Klös. Bis dahin würden wesentlich mehr Menschen aus den geburtenstarken Jahrgängen (1956 bis 1965) in Rente gehen als junge Leute, die zwischen 2001 und 2010 geboren wurden, in den Arbeitsmarkt nachrücken.

Klös ist einer der Referenten des arbeitswissenschaftlichen Forums, das die Verbände der Metall- und Elektroindustrie (ME) im Bezirk Mitte, zu dem auch das Saarland gehört, jährlich veranstalten. Es findet am 12. Juli in Mainz statt. Rund 150 Teilnehmer diskutieren dort, „wie sich die Arbeitswelt verändert und wie die Unternehmen darauf reagieren müssen“, sagt Wolfgang Kohler, der bei ME Saar die Veranstaltung organisiert.

Wie kann man diese Lücken schließen? „Auf jeden Fall durch gezielte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt“, sagt Klös. „Außerdem darf die Rente mit 67 nicht das letzte Wort sein, und eine längere Wochenarbeitszeit muss auch möglich sein.“ Der IW-Experte plädiert zudem für mehr Teilqualifizierung, „um auch den Ungelernten die Chance zu geben, einen Fachabschluss zu erreichen“. Denn bei den einfachen Tätigkeiten „wird es ebenfalls zu personellen Engpässen kommen“. Klös erinnert daran, dass pro Jahr mehr als 40 000 Jugendliche die allgemeinbildenden Schulen ohne einen Hauptschulabschluss verlassen. „Auch diese laufen Gefahr, dem Arbeitsmarkt verloren zu gehen.“

Annika Roth, Geschäftsführerin der Blechwarenfabrik Limburg, geht in die Schulen hinein, um jungen Leute die Vorteile einer betrieblichen Ausbildung schmackhaft zu machen. „Mit einer dualen Ausbildung haben sie eine sehr gute Einstiegschance in den Beruf“, sagt sie. „Während ein abgebrochenes Studium fast immer verlorene Zeit ist.“ Der Statistik-Plattform Statista zufolge brechen mehr als ein Viertel der Studierenden an deutschen Hochschulen einen Bachelor-Studiengang ab. Die Blechwarenfabrik Limburg sucht außerdem den Kontakt zu Zeitarbeitern, die häufig An- oder Ungelernte seien. „Diese sprechen wir darauf an, ob sie Interesse an einer Ausbildung haben, um ihre Chancen zu verbessern.“ Roth wirbt zudem im Ausland gezielt Azubis an, unter anderem aus Marokko. Ihr Unternehmen besetzt frei werdende Stellen fast ausschließlich mit Frauen und Männern, die dort eine Lehre absolviert haben. „Stellenausschreibungen bringen uns kaum etwas.“

Dennoch – es gibt immer noch die klassische Bewerbung. Bei der Suche nach den richtigen Kandidaten werden die Mitarbeiter der Personalabteilungen inzwischen von Computern und Künstlicher Intelligenz (KI) unterstützt. „Für große, internationale Konzerne, in denen einen Fülle von Bewerbungen ankommen, kann das sehr hilfreich sein“, sagt Birgit Verworn, von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). „Die Personalabteilung werden von Routinearbeiten entlastet.“ Einen ersten Dialog könnten die Bewerber beispielsweise mit einem Chatbot führen. Das ist ein Roboter mit dem man sich unterhalten kann. „Erste Fragen nach Arbeitszeit, Gehalt oder Urlaubsanspruch kann dieser auch beantworten und das Gespräch dokumentieren“.

Dieses elektronische Kennenlernen „erleichtert die Vorauswahl“, sagt die Bewerbungs-Expertin. Mithilfe der KI kann außerdem die Datenfülle, die in Personalabteilungen anfällt, „so aufbereitet werden, dass Erfahrungen mit Bewerbungen aus der Vergangenheit für künftige Personalentscheidungen genutzt werden können“. Es bestehe aber auch die Gefahr, dass der Algorithmus so programmiert ist, „dass er beispielsweise Bewerber jenseits einer bestimmten Altersgrenze nicht mehr berücksichtigt“, warnt die Expertin. Trotz dieser elektronischen Vorauswahl „hat daher immer noch der Personaler das letzte Wort“.