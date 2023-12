Wirtschaftsstandort Warum immer mehr Menschen die Hochwald-Region entdecken

Michael Kaufmann (72) ist in diesen Tagen ein gefragter Mann. Seine Anwesenheit wird von vielen in Wadern und Umgebung heiß ersehnt. Wo auch immer er auftaucht, strahlen sogleich Kinderaugen, sind auch Erwachsene begeistert und ist zuweilen der ganze Ort auf den Beinen. „Angefangen habe ich als Knecht Ruprecht. Und seit meinem 19. Lebensjahr bin ich aufgestiegen zum Nikolaus“, erzählt er stolz. Das macht er seit Jahrzehnten mit großer Begeisterung. Und seit 2020 ist er in der Vorweihnachtszeit für den Wirtschaftsverband Wadern/Weiskirchen im Nikolauskostüm am Steuer mit dem Nikolausbus unterwegs. 49 Jahre fährt er schon als Busfahrer für Schirra Reisen, die den Nikolausbus zur Verfügung stellen. Die Idee zum Nikolausbus, der bis Weihnachten eingesetzt wird, ist im Wirtschaftsverband Wadern/Weiskirchen während der Corona-Zeit entstanden, da zu diesem Zeitpunkt keine Weihnachtsmärkte veranstaltet werden konnten. Trotzdem wollte man auch Weihnachtsstimmung zu den Menschen bringen.