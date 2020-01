Saarbrücken Die Preisformel der Energie Saar-Lor-Lux für die Fernwärme hat drei Bestandteile: den Verrechnungs-, den Leistungs- und den Arbeitspreis. Den Verrechnungspreis zahlen die Kunden für den Zähler und die Messung der Wärmeabnahme.

Der Leistungspreis bildet einen Teil der Fixkosten des Fernwärmesystems ab. Der Preis orientiert sich zu rund 46 Prozent an der Lohnentwicklung in der Energiewirtschaft und zu rund 30 Prozent am Investitionsgüterindex für Stahl. Die Fernwärmerohre bestehen schließlich in der Regel im Kern aus Stahl. Die Formel für den verbrauchsabhängigen Arbeitspreis berücksichtigt neben dem allgemeinen Anstieg der Verbraucherpreise die Entwicklung der Preise für Brennstoffe, also für Heizöl, Gas und Kohle und darüber hinaus auch für CO 2 . Die Entwicklung an den Energiemärkten spiegele der Arbeitspreis aber in zeitlicher Verschiebung, wie Martin Kraus, Vorstandsmitglied von Energie Saar-Lor-Lux erklärt. Insgesamt ist die Tarifformel so ausgelegt, dass Preissprünge am Energiemarkt nicht direkt durchschlagen, sondern verzögert und abgeschwächt.