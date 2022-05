Weltgrößte Industrieschau vom 30. Mai bis 2. Juni : Wie das Saarland auf Hannover-Messe vertreten ist

Landeseigene Innovations- und Standort-Fördergesellschaft

Die landeseigene Innovations- und Standort-Fördergesellschaft Saaris will 2022 noch auf etlichen Messen Gemeinschaftsstände organisieren. Als nächstes wird die Ausstellung „Viva Technology“ (15. bis 18. Juni) in Paris besucht. Sie gilt als führendes Startup- und Tech-Event in Europa. Weiter geht es mit der Messe „ICT Spring“ (30. Juni bis 1. Juli) in Luxemburg, wo sich Unternehmen aus den Branchen Marketing, Digitale Technologien und Kommunikation präsentieren. Weitere Stände sind auf der „Achema“, der Weltmesse der Prozessindustrie (22. bis 26. August), in Frankfurt, der Kölner Spielemesse „Gamescom“ (24. bis 28. August) in Köln, der „Internationalen Zulieferbörse (IZB)“ (11. bis 13. Oktober) in Wolfsburg, der Medizintechnik-Messe „Medica“ (14. bis 17. November) in Düsseldorf und der Startup-Messe „Slush“ (17. bis 18. November) in Helsinki geplant.