Saarbrücken Zum Schichtwechsel heute Mittag ist bei den insolventen Gusswerken Saarbrücken eine Betriebsversammlung angesetzt. Wird Insolvenzverwalter Franz Abel gute Nachrichten haben oder eine Hiobsbotschaft verkünden?

Heute könnte ein entscheidender Tag in der langen Geschichte der insolventen Traditionsgießerei Gusswerke Saarbrücken werden. In dem Unternehmen, das besser unter seinem alten Namen Halberg Guss bekannt ist, ist für heute Mittag zum Schichtwechsel eine Betriebsversammlung angesetzt. Insolvenzverwalter Franz Abel wird über die Lage berichten und vermutlich auch etwas dazu sagen, wie es weitergeht. Rund 1000 Arbeitsplätze stehen bei den Gusswerken auf dem Spiel.

Abel hatte vor Wochen betont, dass er nicht die Absicht habe, „die Gusswerke Saarbrücken abzuschließen“, also dichtzumachen, und sich vor der Herausforderung gesehen, „eine Zukunfts-Story“ für die Motorblock-Gießerei zu schreiben. Zwischenzeitlich hatte Patrick Selzer, der erste Bevollmächtigte der IG Metall Saarbrücken, etwas Hoffnung gemacht. „Wir haben ein sehr gutes Fortführungskonzept für die Zukunft in Saarbrücken“, hatte er vor vier Wochen gesagt. Die Umsetzung hänge aber noch von der Zustimmung der Kunden ab.

Die Belegschaft hat schwierige Jahre hinter sich. Nach der Insolvenz 2009 ging es erst einmal wieder bergauf, Eigentümerwechsel brachten aber wieder Unsicherheit und schließlich die Beinahe-Katastrophe. Daran hatte, wie es von verschiedenen Seiten innerhalb und außerhalb des Unternehmens heißt, Volkswagen einigen Anteil. Allzu vage stellte der Wolfsburger Konzern Aufträge in Aussicht. Die Prevent-Gruppe, die seit Jahren im Streit mit VW lag, legte sich nach der Übernahme der Neuen Halberg Guss offen mit Volkswagen, dem damaligen Hauptkunden der Saarbrücker Gießerei, an, provozierte einen Riesenkrach mit Belegschaft und Gewerkschaft IG Metall und führte das Unternehmen fast in den Ruin. Die Übernahme durch die Sanierer von One Square Advisors schien zunächst die Rettung zu sein. Die Belegschaft wurde aber nur immer wieder vertröstet. Die in Aussicht gestellte Sanierungsvereinbarung der Großkunden VW, Deutz und General Motors, die die Unternehmenszukunft sichern sollte, kam nicht zustande, am Ende stand im September die erneute Insolvenz. Wieder geht es um das Überleben der Saarbrücker Gießerei.