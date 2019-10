Kostenpflichtiger Inhalt: Rund 80 Angestellte betroffen : Werkzeughersteller Kennametal schließt Neunkircher Logistik-Standort

Neunkirchen Der Neunkircher Logistik-Standort des US-amerikanischen Werkzeugherstellers Kennametal wird endgültig geschlossen. Das teilten der 1. Bevollmächtigte der IG-Metall-Verwaltungsstelle Neunkirchen, Jörg Caspar, und die Betriebsratsvorsitzende Maria Rau mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lothar Warscheid

Von der Schließung, die nach den Vorstellungen des Unternhmens schon bis Jahresende vollzogen werden soll, sind rund 80 Frauen und Männer betroffen. Sie wurden am Donnerstag (31. Oktober) in einer Betriebsversammlung über die Schließung informiert.

Das Ende war von Kennametal bereits im Juli angekündigt worden. Um diesen Schritt zu verhindern, hat die IG Metall (IGM) ein Konzept erarbeitet mit dem Ziel, die von Kennametal geforderten Einsparungen von 18 Millionen Dollar (16,5 Millionen Euro) zu erreichen, ohne dass das Logistik-Zentrum dicht gemacht werden muss. „Diese Vorgabe haben wir erfüllt“, sagt der 2. Bevollmächtigte der IGM Neunkirchen, Simon Geib. Unter anderem sei ein neuer Metall-Tarifvertrag angewendet worden, der auf den Logistik-Bereich zugeschnitten und erst im Sommer in Kraft getreten ist. Es sei sogar möglich gewesen, die rund 30 Werkvertags-Arbeitnehmer, die in der Spätschicht eingesetzt werden, wieder in die Stammbelegschaft zu integrieren. „Doch es war alles vergebens, Kennametal ist fest entschlossen, sich aus Neunkirchen zu verabschieden“, so Geib. Die Mitarbeiter „sind tief enttäuscht, zumal noch bis zuletzt gehofft hatten, die Schließung noch verhindern zu können“, sagt Betriebsratschefin Rau.

Gewerkschaftsangaben zufolge wird die Kommissionierung der Kennametal-Werkzeuge, die bisher in Neunkirchen für den weltweiten Versand erfolgte, künftig vom Logistik-Riesen UPS im hessischen Butzbach übernommen. UPS war bisher schon der Stamm-Spediteur von Kennametal. Einfache Kommissionsdienste hätten auch diese bereits ausgeführt. „Allerdings gab es immer wieder Reklamationen, die wir in Neunkirchen dann bearbeiten mussten“, erinnert sich Rau. Vor allem die Belieferung ausländischer Kunden sei schwierig, „da die Zollbestimmungen in vielen Ländern sehr speziell sind“. Bei amerikanischen-Konzernen wie Kennametal „haben wir außerdem immer die aktuellen Sanktionsbestimmungen der US-Regierung im Auge haben müssen, um saftige Strafen zu vermeiden“. Rau bezweifelt, „dass UPS dies alles leisten kann“.

Ab jetzt „geht es nur noch um den Interessenausgleich im Rahmen des Sozialplans“, sagt Caspar. Dazu habe man sich auf eine Einigungsstelle unter dem Vorsitz von Christoph Löbig (Löbig Mückenberger, Bad Homburg) verständigt. Die erste Sitzung soll Ende November stattfinden.