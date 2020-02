Ende der Insolvenz für Lenzner in Überherrn : Ein Traditionsunternehmen in neuen Händen

Überherrn Der Werkzeugbauer Lenzner aus Überherrn ist gerettet. Zwei Käufer aus dem Saarland haben die insolvente Firma übernommen.

Doch was ist das Besondere an Lenzner? „Wir haben ein sehr hohes Know-how beim Herstellen von Werkzeugen, mit denen Gummi- oder Plastikteile gegossen werden können“, sagt Werksleiter Gerhard Weis. Der 63-Jährige, der schon mit 14 bei Lenzner anfing, kennt die Raffinessen des Werkzeugbaus in- und auswendig. „Von den Kunden, die Kunststoff- oder Gummiteile fertigen wollen, erhalten wir einen Datensatz sowie eine dreidimensionale Computergrafik und müssen aufgrund dieser Angaben das Werkzeug um die gewünschte Form herumkonstruieren“, erzählt Weis. Als Rohlinge dienen Stahlblöcke, die von Bohr-, Span- und Fräsmaschinen so lange bearbeitet werden, bis sie mikrometergenau die Aussparungen, Kanäle und Löcher haben, um die gewünschte Plastik- oder Gummiform zu gießen. „Das ist technische Feinarbeit“, sagt Weis. „Allein beim Gummi, der in der Werkzeugform erhitzt und dann gebacken wird, gibt es mehr als 1000 verschiedene Mischungen mit jeweils speziellen Eigenschaften.“ Beim Kunststoff, der heiß in die Form gespritzt wird und dann kontrolliert erkaltet, verhalte es sich ähnlich. „Es gibt in Deutschland höchstens noch sechs Firmen, die über ein ähnliches Spezialwissen verfügen wie wir“, so der Lenzner-Werksleiter. Die Konstruktion und die Stahl-Bearbeitung bis zum fertigen Werkzeug kann vier Wochen, aber auch sechs Monate dauern, und die Werkzeuge können bis zu 7,5 Tonnen schwer sein.