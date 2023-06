Wer wird Nachfolger von Bernd Reis? Handwerkskammer wählt morgen neuen Geschäftsführer

Bei der Vollversammlung des Handwerkskammer des Saarlandes (HWK) wird es an diesem Dienstag eine wichtige Personalentscheidung geben. Der bisherige Hauptgeschäftsführer Bernd Reis geht zum Jahresende in den Ruhestand. Nachfolger soll nach dem Willen des Vorstands um den CDU-Landtagsabgeordneten Bernd Wegner ab 2024 Jens Schmitt werden, wie die SZ aus zuverlässiger Quelle erfuhr. Am Montag hatten die HWK-Mitglieder demnach bereits Gelegenheit, Schmitt vor der Vollversammlung kennenzulernen.