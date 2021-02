Nachwuchs gesucht : Weniger neue Azubis im saarländischen Handwerk

In Bauberufen fehlen Azubis. Genauso in vielen technischen Berufen und im Lebensmittelhandwerk. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Saarbrücken Wegen Corona fällt es Betrieben schwer, junge Leute für eine Lehre zu gewinnen. Doch in vielen Berufen wird Nachwuchs gesucht.

Den Rückgang führt HWK-Präsident Bernd Wegner auf die Folgen der Corona-Pandemie zurück. So hätten seit dem Frühjahr kaum Ausbildungs- und Jobmessen stattfinden können. Auch seien Praktika in vielen Betrieben nur in eingeschränkter Form möglich gewesen. Besonders stark war das Minus in den Ausbildungsberufen Zerspanungsmechaniker, Kaufmann für Büromanagement, Bäckerei-Fachverkäufer und Metallbauer.