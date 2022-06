Steag New Energies (SNE) in Saarbrücken : Abschied von der Kohle bei der Steag geht von Saarbrücken aus

Anke Langner und Ulrich Sigel, die Geschäftsführer der Steag New Energies in Saarbrücken. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken/Essen Der Energiekonzern Steag hat in Saarbrücken seinen Zukunftspfeiler. Mit der Steag New Energies (SNE) will der Essener Konzern auf dem Feld der klimaschonenden Stromerzeugung punkten. Auch die Müllverbrennungsanlage in Velsen spielt dabei eine Rolle.